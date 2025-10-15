ЦБ расценивает параметры бюджета, как способствующие снижению инфляции

Банк России оценивает эти параметры, как влияющие на нормализацию денежно-кредитной политики

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Банк России расценивает параметры нового бюджета, как способствующие снижению инфляции и нормализации денежно-кредитной политики (ДКП), заявил зампред регулятора Алексей Заботкин, выступая в Госдуме.

"Банк России расценивает заявленные параметры бюджета на трехлетку, в том числе и постепенное снижение цены отсечения бюджетного правила до 55 долларов за баррель в 2030 году, как способствующие замедлению инфляции и возвращению к умеренному уровню процентных ставок в предстоящие годы", - сказал он.