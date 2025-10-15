В Казахстане сообщили об отсутствии очередей из фур на границе с Россией

Также в республике не усиливали проверки грузов

АСТАНА, 15 октября. /ТАСС/. Очередей из грузовых автомобилей с казахстанской стороны у границы с Россией нет, также в республике не усиливали проверки грузов на границе. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Комитета государственных доходов Минфина Казахстана (таможенное ведомство республики).

"Очередей перед пунктами пропуска Республики Казахстан [на границе] с РФ нет. Работа идет в штатном режиме. Казахстан соблюдает правила ЕАЭС, где предусмотрено свободное перемещение товаров между странами. Усилений [проверок] не было", - сообщили в ведомстве.

Ранее интернет-издание "Лента.ру" сообщило, что с казахстанской стороны на границе с РФ находятся 2,5 тыс. грузовых автомобилей. Со ссылкой на гендиректора транспортной компании "ДАТранслогистик" Дмитрия Потоцкого портал также сообщал, что "очереди на казахстанской границе связаны с ужесточением требований таможенного досмотра властями республики". По его мнению, власти Казахстана приняли меры для выявления "серого импорта" из Китая в РФ.

6 октября в Федеральной таможенной службе РФ сообщали, что все пункты пропуска на российско-казахстанском участке границы работают в штатном режиме, скопления автомобилей нет, а вблизи границы на трассах с основными потоками транспорта работают мобильные группы, которые осуществляют выборочную проверку транспорта с целью предотвращения незаконного перемещения товаров по серым схемам. В ведомстве подчеркивали, что проверки осуществляются в рамках закона, занимают не более восьми минут при наличии всех необходимых документов, а в большинстве случаев по таким схемам ввозят "товары народного потребления весьма низкого качества, использование которых может создать прямую угрозу жизни и здоровью потребителей".

9 октября в правительстве Казахстана также сообщали, что на совещании обсуждали ситуацию с накоплением грузовиков при въезде в РФ, причиной назывались новые нормы миграционного законодательства в России, согласно которым иностранцы могут находиться в РФ не более 90 дней в течение года без регистрации. В правительстве республики отмечали, что это сочтено барьером для внешней торговли. В правительстве также сообщили, что намерены обсудить ситуацию в Евразийской экономической комиссии 13 октября, а также 7 ноября на заседании межправительственной комиссии по сотрудничеству Казахстана и России.

Ситуация обсуждалась и на встрече вице-премьера Казахстана Серика Жумангарина с послом РФ в Казахстане Алексеем Бородавкиным. Однако позже депутат Мажилиса (нижней палаты) парламента республики Болатбек Алиев, который участвовал в совещании в правительстве, заявил, что ситуацию удалось временно урегулировать и казахстанские перевозчики больше не попадают под действие указанной нормы.