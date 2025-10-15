ЦБ ожидает снижения прибыли банков РФ в ближайшие месяцы

Факторы прибыльности несколько поменялись, поскольку кредитные организации начинают активнее формировать резервы по потенциально плохим кредитам, заявила директор департамента финансовой стабильности регулятора Елизавета Данилова

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Банк России ожидает снижения прибыли банков РФ в предстоящие месяцы на фоне роста резервов, заявила директор департамента финансовой стабильности регулятора Елизавета Данилова, выступая в Госдуме.

"В этом году банки получили неплохую прибыль. Она сопоставима на сегодня с уровнем прошлого года, но мы ожидаем, что дальше будет некоторое снижение. И факторы этой прибыльности несколько поменялись, поскольку банки начинают активнее формировать резервы по потенциально плохим кредитам", - сказала она.

В ЦБ напомнили, что по итогам текущего года прибыль банковского сектора ожидается на уровне 3-3,5 трлн рублей.