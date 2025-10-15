Реклама на ТАСС
ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Российская энергетическая неделя
ТАСС Медиа
ГлавнаяЭкономика и бизнес

ЦБ ожидает снижения прибыли банков РФ в ближайшие месяцы

Факторы прибыльности несколько поменялись, поскольку кредитные организации начинают активнее формировать резервы по потенциально плохим кредитам, заявила директор департамента финансовой стабильности регулятора Елизавета Данилова
Редакция сайта ТАСС
07:30
обновлено 07:39

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Банк России ожидает снижения прибыли банков РФ в предстоящие месяцы на фоне роста резервов, заявила директор департамента финансовой стабильности регулятора Елизавета Данилова, выступая в Госдуме.

"В этом году банки получили неплохую прибыль. Она сопоставима на сегодня с уровнем прошлого года, но мы ожидаем, что дальше будет некоторое снижение. И факторы этой прибыльности несколько поменялись, поскольку банки начинают активнее формировать резервы по потенциально плохим кредитам", - сказала она.

В ЦБ напомнили, что по итогам текущего года прибыль банковского сектора ожидается на уровне 3-3,5 трлн рублей. 

Россия