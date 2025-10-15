ЦБ допустил, что банкам придется создать допрезервы по кредитам

Директор департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова отметила, что в целом сектор устойчив

Редакция сайта ТАСС

© Михаил Терещенко/ ТАСС

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Российские банки ожидают роста резервов по отдельным кредитам, в том числе в портфеле МСП. При этом качество портфеля также ухудшилось в розничном кредитовании и ипотеке, заявила в Госдуме директор департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова.

"Сейчас мы видим, что они [банки] формируют больше резервов. Уровень плохих кредитов у нас 4,2%, это немногим больше, чем было. Но, действительно, банки ожидают возможного ухудшения. Это связано с отдельными секторами, прежде всего ориентированными на экспорт, это, допустим, уголь. Также повышенные резервы банки ожидают по сектору МСП. Мы видим уже, что по рознице и ипотеке качество существенно ухудшилось за счет того, что банки активно кредитовали в 2023-2024 годах. <...> В результате они сейчас столкнулись с рисками", - сказала Данилова, подчеркнув, что у банков достаточно капитала для формирования резервов, ситуация в секторе устойчива.