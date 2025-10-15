МИД КНР поддержал протест авиакомпаний из-за планов США запретить полеты над РФ

Ограничения Вашингтона такого рода наносят ущерб сотрудничеству двух стран, подчеркнул официальный представитель министерства Линь Цзянь

ПЕКИН, 15 октября. /ТАСС/. Китайское внешнеполитическое ведомство выражает солидарность с протестом национальных авиакомпаний в ответ на предложение Минтранса США запретить их самолетам пересекать воздушное пространство России. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.

"Мы поддерживаем китайские компании в защите их законных прав и интересов", - подчеркнул он на брифинге, комментируя реакцию авиаперевозчиков Китая на подобные намерения американской стороны.

Как уточнил дипломат, ограничения Вашингтона такого рода наносят ущерб сотрудничеству двух стран и подрывают собственные интересы США.

"Мы также обратили внимание на массовое противодействие этому со стороны американской общественности", - добавил Линь Цзянь.

Ранее несколько китайских авиакомпаний выступили против предложенного американским министерством транспорта запрета для них пересекать воздушное пространство России во время полетов в Соединенные Штаты или в обратном направлении.