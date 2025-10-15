Оборудование мобильных лабораторий Роспотребнадзора на 85% отечественное

Это значимое достижение, поскольку еще пять лет назад ситуация была иной, заявила глава ведомства Анна Попова

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Оборудование мобильных лабораторий Роспотребнадзора, которые поставляются для работы в разные страны, на 85% отечественное. Это значимое достижение, поскольку еще пять лет назад ситуация была иной, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"В мобильных лабораториях, которые мы поставляем в разные страны, 85% всего оборудования отечественное. И это тоже достаточно значимые изменения. Еще пять лет назад это было иначе. Мы продолжаем эту работу и, конечно, держим ее на контроле", - сказала Попова на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

Она отметила, что 27 мобильных лабораторий работают в шести странах Содружества Независимых Государств. Такая технология работы очень востребована, коллеги из СНГ заинтересованы в ее использовании, подчеркнула Попова.