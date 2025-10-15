Вучич: из-за санкций США NIS де-факто подпала под рестрикции ЕС

По словам президента Сербии, республику ожидает "сложная политическая зима"

БЕЛГРАД, 15 октября. /ТАСС/. Ранее подпавшая под санкции США сербская компания NIS ("Нефтяная индустрия Сербии") фактически оказалась из-за этого и под рестрикциями Евросоюза. Такое заявление сделал президент балканской республики Александар Вучич по итогам встречи с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

"Сейчас мы столкнулись со сложной ситуацией. NIS находится под американскими санкциями и де-факто также под европейскими санкциями. Я надеюсь на поддержку и помощь ЕС", - сказал он. По словам Вучича, Сербию ожидает "сложная политическая зима".