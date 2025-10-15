Собянин: экономика Москвы продолжит рост в 2026-2028 годах

Мэр подчеркнул, что рост показателей обрабатывающей промышленности в 2026-2028 годах составит 7,5% ежегодно

Мэр Москвы Сергей Собянин © Александр Щербак/ ТАСС

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Правительство Москвы утвердило прогноз социально-экономического развития на 2026-2028 годы. Годовой рост валового регионального продукта (ВРП) составит 2-3%, сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

"Экономика Москвы демонстрирует высокую устойчивость. Ожидается, что в ближайшие три года положительная динамика сохранится. Инвестиционная активность остается главным драйвером роста. В следующем году она составит 2,5%, а с 2027-го постепенно ускорится до 4,0-4,5% ежегодно", - написал мэр.

По его словам, рост показателей обрабатывающей промышленности в 2026-2028 годах составит 7,5% ежегодно. "Продолжит расти потребительский сектор - от 1,0% до 1,5% розничная торговля и от 2,0% до 3,0% платные услуги населению. Годовой рост ВРП Москвы в 2026-2028 годах будет находиться в диапазоне 2-3%", - добавил Собянин.