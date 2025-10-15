В рейтинг Екатерининской ассамблеи вошли более 20 проектов на 195 млн рублей

Всего поступила 71 заявка, сообщил первый вице-президент Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей Александр Породнов

Редакция сайта ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 октября. /ТАСС/. Благополучателями Екатерининской ассамблеи - 2025 станут 22 проекта на сумму 195 млн рублей. Об этом сообщил на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС первый вице-президент Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей Александр Породнов.

"Отобрано 22 проекта, которые будут претендовать на финансирование Екатерининской ассамблеи в рамках 2025 года. Общая сумма - 195 млн рублей. Важно, что часть <…> будут предполагать софинансирование со стороны организаций, либо других благотворительных фондов, которые эти проекты заявили", - рассказал Породнов.

В первой тройке рейтинга - Фонд "Дети России" с проектом по предупреждению осложнений при переливании крови детям с тяжелыми заболеваниями, Фонд "5541 Добро" с заявкой на приобретение высокотехнологичного оборудования и медицинский центр "Бонум" с проектом приобретения широкоформатной цифровой ретинальной камеры для диагностики сетчатки глаз у маленьких пациентов.

"Всего к нам поступила 71 заявка - на общую сумму 923 млн рублей. Если сравнивать с прошлыми годами, то мы видим ежегодный рост. Например, в прошлом году было 54 заявки, в 2023 году - 51. И для нас это, конечно, показатель доверия, востребованности ассамблеи и помощи со стороны благотворителей", - добавил Породнов.

По его словам, 15-я Екатерининская ассамблея состоится 5 декабря.

Екатерининская ассамблея - благотворительное событие Уральского региона. С 2011 года ежегодно проводится по инициативе Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей. Центральным событием ассамблеи является большой благотворительный аукцион, на котором в качестве лотов выставляются предметы из частных коллекций бизнесменов, политиков, спортсменов, музыкантов и художников. Собранные в ходе аукциона денежные средства в виде гранта идут на нужды выбранного на конкурсной основе благотворительного проекта.