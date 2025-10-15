RED Security: почти половина сотрудников компаний не справляется с мошенниками

По данным исследования, без специального обучения 41% не могут выявить признаки опасных рассылок

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. 41% сотрудников российских организаций не могут выявить мошеннические схемы без специального обучения. Это показало исследование компании RED Security (принадлежит МТС) на основе итогов проектов повышения киберграмотности в компаниях, результаты есть у ТАСС.

Уязвимы для фишинга и "не справляются" 41% сотрудников, они переходят по фишинговым ссылкам или открывают вложения с вредоносными файлами, а также не умеют выявлять признаки опасных рассылок. 34% вводили логины и пароли от рабочих аккаунтов на фишинговых страницах. При этом некоторое время назад доля таких людей составляла 28%. Это показывает, что "средний уровень киберграмотности россиян даже немного снижается", признает глава направления по повышению киберграмотности корпоративных пользователей сервиса RED Security Awareness в RED Security Артем Мелехин.

"Около 13% пользователей настолько уверены в правильности своих действий, что, введя корпоративные учетные данные на стороннем ресурсе и не получив ожидаемой информации, повторяют ввод несколько раз подряд", - отметили исследователи.

Как констатировали в RED Security, после первого тренинга процент переходящих по фишинговым ссылкам снижается минимум в два раза. Специалисты добавили, что обучение азам киберграмотности и тестирование сотрудников должны быть системным процессом, разовые мероприятия не дадут долгосрочного эффекта.

В компании предупредили, что вредоносные рассылки становятся все более качественными и более целевыми, чему поспособствовало применение ИИ. К сентябрю объем фишинговых писем с признаками применения ИИ вырос на 53% по сравнению с прошлым годом.