Комитет ГД одобрил бессрочное право Роскосмоса по распоряжению госимуществом

Сейчас эти функции действуют до конца 2025 года

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, который закрепляет за госкорпорацией "Роскосмос" полномочия по управлению государственным имуществом предприятий ракетно-космической отрасли на постоянной основе. Планируется, что Госдума рассмотрит документ на заседании 21 октября.

Как пояснил председатель комитета Сергей Гаврилов (фракция КПРФ), сейчас эти функции действуют лишь до конца 2025 года, и без принятия закона с 1 января 2026 года управление сотнями предприятий и учреждений, государственными унитарными предприятиями оказалось бы в подвешенном состоянии. Законопроект, по его словам, фактически устраняет эту временную рамку и превращает переходный порядок в постоянный.

"Суть поправок проста: корпорация получает право от имени государства быть учредителем федеральных учреждений, управлять имуществом, утверждать уставы, согласовывать сделки, контролировать отчетность и назначать руководителей. Эти механизмы уже применяются в отрасли, но до сих пор их приходилось ежегодно продлевать отдельными законами. Теперь все процедуры описаны прямо в тексте основного закона о Роскосмосе, включая возможность обращаться в суд, если государственное имущество используется неправомерно", - указал он.

По сути, речь идет не о перераспределении собственности, а о закреплении логики управления, которая уже сложилась за последние годы, считает парламентарий.

"После преобразования государственных унитарных предприятий в акционерные общества их акции переданы в корпорацию, а федеральные учреждения остались под ее надзором. Благодаря законопроекту исчезает риск правового пробела, который мог возникнуть в момент окончания переходного периода. Для работников предприятий и подрядчиков ничего не меняется: все действующие договоры, права и обязательства сохраняются", - рассказал Гаврилов.

Принятие документа позволит сохранить темп модернизации предприятий, работающих на Роскосмос, и избежать бюрократических сбоев при согласовании крупных сделок, подчеркнул депутат.