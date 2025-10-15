"Аэрофлот" увеличит число маршрутов в зимнем расписании до 283 направлений

Такой режим будет действовать до 28 марта 2026 года

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Группа "Аэрофлот" с 26 октября переходит на зимнее расписание, которое будет действовать до 28 марта 2026 года. Авиаперевозчик предложит пассажирам 283 маршрута, что на девять направлений больше по сравнению с зимним периодом 2024 года, сообщает пресс-служба компании.

"В зимнем расписании "Аэрофлот", "Россия" и "Победа" предложат пассажирам более 280 маршрутов, из них более 150 - минуя Москву", - отметили в пресс-службе группы. Внутренняя сеть группы в 2026 году включит 147 маршрутов, охватывающих 65 городов России, международная - 47 городов в 19 странах.

В предстоящем сезоне "Аэрофлот" продолжит выполнение рейсов из Москвы в Геленджик, в Краснодар из семи городов, а также добавит новые зарубежные направления из Екатеринбурга и Новосибирска. Новинкой сезона стал Нячанг с вылетом из Иркутска, Владивостока, Екатеринбурга и Новосибирска.

По сравнению с зимой 2024 года увеличится частота полетов по 24 внутренним и международным направлениям. Среди них рейсы из Москвы в Горно-Алтайск, Ереван, Гянджу, Нячанг, Хургаду и Шарм-эш-Шейх, из Красноярска в Бангкок, Пекин, Сургут, Читу и Тюмень, из Санкт-Петербурга в Тюмень в и другие.

Внутренние и прямые рейсы

Помимо рейсов из Москвы, авиакомпании группы предложат прямые рейсы из регионов России к популярным местам отдыха в Сочи, Бангкок, Санью, Нячанг.

Программа полетов на Дальний Восток охватит 12 городов, включая прямые рейсы из Москвы во Владивосток, Хабаровск, Петропавловск-Камчатский и Южно-Сахалинск.

Из Санкт-Петербурга авиакомпании группы будут выполнять полеты по 50 направлениям, из Красноярска - по 30, из Екатеринбурга - по 18, из Сочи - по 16, из Краснодара - по 12 направлениям, отмечается в сообщении.