Мощности ОАК полностью готовы для удовлетворения спроса на самолеты

Гендиректор компании Вадим Бадеха рассказал, что ключевая задача корпорации - это скорейшее успешное завершение сертификационных испытаний МС-21

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Мощности Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в госкорпорацию "Ростех") на сегодня полностью готовы для удовлетворения существующего запроса на авиарынке, сообщил журналистам гендиректор ОАК Вадим Бадеха.

"Сегодня для выполнения того запроса, который существует на рынке, наши мощности полностью готовы", - сказал он.

"Сегодня наша ключевая задача - это скорейшее успешное завершение сертификационных испытаний (МС-21), создание надежного безопасного самолета. Но одновременно с этим мы сконцентрированы над тем, чтобы новые самолеты как можно скорее попали на наши регулярные рейсы. В этой связи параллельно с опытно-конструкторскими работами была организована серьезная масштабная программа по подготовке производства", - добавил Бадеха.

По словам главы ОАК, в кооперации участвуют не только Иркутский авиационный завод, но и сотни предприятий авиапромышленности по России. Он напомнил, что Россия является единственной страна в мире, где гражданские самолеты производятся полностью внутри одной страны. "Сегодня на всех предприятиях реализована масштабнейшая инвестиционная программа. Это тысячи станков, сотни тысяч квадратных метров новых площадей. И одновременно с испытаниями, мы сегодня видели, уже полным ходом запущено серийное производство новых машин, с тем чтобы немедленно после получения сертификата типа мы могли нашим авиакомпаниям, нашим пассажирам, нашим гражданам дать самолеты на линию", - отметил он.

МС-21 - среднемагистральный пассажирский самолет нового поколения. Лайнер, созданный на базе новейших разработок, ориентирован на наиболее востребованный сегмент рынка пассажирских перевозок.

Как сообщал глава Росавиации Дмитрий Ядров, из парка российских авиакомпаний, по пессимистичному прогнозу, к 2030 году могут выбыть 339 самолетов и 200 вертолетов. Однако российская авиапромышленность готовится к серийным поставкам новых отечественных самолетов - до 2030 года ожидается получить около полутысячи новых машин нескольких типов. В таком случае даже пессимистичный прогноз сокращения парка самолетов полностью нивелируется и даже будет небольшой плюс по отношению к текущей ситуации, отмечал Ядров.