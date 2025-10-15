Расходы Москвы в 2026 году могут составить почти 6,4 трлн рублей

Дефицит может составить почти 448 млрд рублей, следует из проекта бюджета

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Расходы Москвы в 2026 году могут составить почти 6,4 трлн рублей, доходы - 5,94 трлн рублей. Дефицит может составить почти 448 млрд рублей, сообщается в проекте закона о бюджете столицы на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов.

"Утвердить основные характеристики бюджета города Москвы на 2026 год: общий объем доходов бюджета города Москвы в сумме 5 937 428 603,5 тыс. рублей; общий объем расходов бюджета города Москвы в сумме 6 385 026 503,5 тыс. рублей; дефицит бюджета города Москвы в сумме 447 597 900,0 тыс. рублей", - говорится в тексте проекта, опубликованном на сайте Мосгордумы.

Кроме того, общий объем доходов бюджета Москвы на 2027 год предусмотрен в размере почти 6,37 трлн рублей, на 2028 год - почти 6,87 трлн рублей. Объем расходов бюджета столицы может составить на 2027 год более 6,74 трлн рублей, на 2028 год - почти 7,06 трлн рублей. Дефицит бюджета Москвы в 2027 году может составить около 372,6 млрд рублей, в 2028 году - почти 194,5 млрд рублей.

Также в столичный парламент внесен проект бюджета Московского городского фонда обязательного медицинского страхования (МГФОМС) на 2026-2028 гг. Согласно документу, дефицита бюджета не ожидается. Так, доходы фонда в 2026 году могут составить почти 529,6 млрд рублей, в 2027 году - почти 595 млрд рублей, в 2028 году - около 636,3 млрд рублей. Расходы фонда в 2026 году могут составить почти 529,6 млрд рублей, в 2027 году - 595 млрд рублей, в 2028 году - порядка 636,3 млрд рублей.

Согласно проекту бюджета столицы на 2025-2027 годы, принятому годом ранее, доходы Москвы в 2025 году должны были составить 5,1 трлн рублей, в 2026 году - 5,4 трлн рублей, в 2027 году - 5,8 трлн рублей. Темп роста доходов на 2025-2027 годы планировался на уровне порядка 6% ежегодно. Расходы были запланированы на 2025 год в объеме 5,6 трлн рублей, на 2026 год - 5,8 трлн рублей, на 2027 год - 5,9 трлн рублей. Дефицит на 2025 год планировался в объеме 461 млрд рублей, в 2026 году - 353 млрд рублей, в 2027 году - 144 млрд рублей.