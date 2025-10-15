"Газпром межрегионгаз" ожидает рекордного потребления газа в 2025 году

Глава компании Сергей Густов отметил, что растет потребление на производящих сырье предприятиях

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. "Газпром межрегионгаз" в 2025 году ожидает рекорда потребления газа в России, заявил ТАСС в кулуарах Российской энергетической недели (РЭН) глава компании Сергей Густов.

"Будет рекорд. Сильно будет больше, чем даже в рекордном 2024 году. Прежде всего за счет газификации и роста потребления электроэнергии, а электроэнергия требует газ. У нас растущее потребление на предприятиях, производящих сырье", - сказал он.

"Газпром" в 2024 году поставил для российских потребителей по своей газотранспортной системе рекордные 390 млрд куб. м газа.