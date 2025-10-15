Турция планирует запуск первого реактора АЭС "Аккую" в 2026 году

По словам турецкого главы Минэнерго Алпарслана Байрактара, стране необходимы не менее 12 классических реакторов и малые модульные реакторы

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Первый реактор строящейся в Турции АЭС "Аккую" планируется запустить в будущем году. Об этом сообщил глава Минэнерго республики Алпарслан Байрактар.

"Мы активно инвестируем в ядерную энергетику, вместе с Росатомом строим четыре атомных реактора в Турции. Мы очень близки к тому, чтобы запустить первый реактор АЭС "Аккую" уже в следующем году", - сказал Байрактар на панельной сессии "Мировые энергетические рынки: трансформация отношений и баланс интересов" в рамках Международного форума "Российская энергетическая неделя".

Ранее аналогичные планы озвучил президент Турции Тайип Эрдоган.

По словам Байрактара, в целом Турции необходимы не менее 12 классических реакторов и малые модульные реакторы.

АЭС "Аккую" - первая атомная электростанция в Турции, которая сооружается российской государственной корпорацией "Росатом". Проект "Аккую" включает четыре энергоблока с реакторами российского дизайна ВВЭР поколения III+. Мощность каждого энергоблока составит 1 200 МВт.

VIII Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве с 15 по 17 октября на двух площадках: в Манеже состоятся основные дискуссии, а в Гостином Дворе будет развернута выставка технологий и оборудования для ТЭК. Центральная тема РЭН-2025 - "Создавая энергетику будущего вместе".