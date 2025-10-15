ДОМ.РФ продал на торгах более 406 га земли в 47 регионах России

Лидером по общему количеству реализованных объектов является Нижегородская область

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. ДОМ.РФ реализовал на торгах более 406 га земли в 47 регионах РФ с начала 2025 года, говорится в сообщении компании.

"В январе-сентябре 2025 года ДОМ.РФ реализовал на торгах 406,2 га земли в составе 165 лотов в 47 регионах России. Причем, каждое пятое из переданных за этот период инвесторам зданий - памятник истории и архитектуры", - отмечается в сообщении.

Лидер по общему количеству реализованных объектов - Нижегородская область (26). Далее идут: Санкт-Петербург (16 лотов), Московская область (14), Москва (13), Волгоградская область (10). Шесть лотов ушли с торгов в Приморском крае, по пять - в Ивановской и Ярославской областях, по четыре - в Краснодарском крае, Самарской, Тамбовской и Тверской областях, по три - в Новгородской, Омской, Орловской, Рязанской и Тюменской областях, по два - в девяти регионах, по одному - еще в 21 субъекте РФ.

Участки общей площадью 334 га под строительство жилья были приобретены в Астраханской, Волгоградской, Ивановской, Кемеровской, Московской, Нижегородской, Свердловской, Тамбовской и Челябинской областях, Москве, Краснодарском и Приморском краях, Республике Марий Эл. Суммарный градостроительный потенциал этих площадок составляет 939 тыс. кв. м, из которых 387,4 тыс. кв. м планируется построить в Кемеровской, Тамбовской и Челябинской областях по проектам комплексного развития территорий (КРТ).

"За прошедшие девять месяцев одной из важных задач оставалось выполнение президентской программы по сохранению и восстановлению памятников истории и архитектуры, оператором которой стал ДОМ.РФ. К настоящему моменту 23 из 24 пилотных объектов обрели новых собственников. Только в третьем квартале инвесторам в рамках программы были переданы четыре старинных здания в Нижегородской, Новгородской и Самарской областях", - приводятся в сообщении слова директора подразделения по реализации федерального имущества ДОМ.РФ Николая Сарокваши.

Самым дорогим объектом культурного наследия (ОКН), прошедшим через торги компании в июле-сентябре, стал "Дом Второго общества взаимного кредита с флигелями" в Санкт-Петербурге на улице Садовой. Он был продан за 500,57 млн рублей. В Амурской и Мурманской областях по итогам аукционов ДОМ.РФ будут запущены первые проекты КРТ на федеральных участках под строительство в общей сложности около 163 тыс. кв. м жилья с сопутствующей инфраструктурой.