"Россети" назвали переход на компонентную базу РФ приоритетом в импортозамещении

Доля зарубежной продукции в закупках снизилась с 40% до менее 10%, отметили в компании

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Переход на отечественную компонентную базу сегодня стал главной задачей корпоративной программы импортозамещения, которую реализуют "Россети". Об этом на Российской энергетической неделе в рамках научно-практической конференции "Территория энергетического диалога" на сессии "Новые горизонты: как импортозамещение трансформирует рынок электротехнического оборудования" заявил заместитель генерального директора - главный инженер ПАО "Россети" Евгений Ляпунов, сообщила компания.

Он отметил, что "Россети" более 10 лет назад начали активно заниматься импортозамещением, это оказалось - оправданно. "Доля зарубежной продукции в закупках снизилась с 40% до менее 10%. Сегодня нет критически значимых элементов, которые сдерживают развитие российского сетевого комплекса", - подчеркнули в компании. При этом создание собственной системы проверки качества (аттестации) оборудования, взаимодействие с компаниями из Китая, Белоруссии и других дружественных стран позволили сформировать конкурентную среду на рынке и стабилизировать цены, добавил Ляпунов.

"Последние три года нашим приоритетом является повышение уровня локализации отечественной продукции. Мы выбрали путь совместной доработки с производителями и смогли устранить многие "болевые" точки. Продолжим заниматься совершенствованием компонентной базы, что позволит повысить надежность и безопасность российского оборудования. Первоочередной задачей также является внедрение в отрасли перспективных технологий, включая системы накопления электроэнергии, передачи и вставки постоянного тока", - отметил он.

О компании

"Россети" являются одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. В состав группы входят 45 дочерних и зависимых обществ, в том числе 18 сетевых компаний. В их числе "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Ленэнерго" и другие.

VIII Международный форум "Российская энергетическая неделя" (РЭН) проходит в Москве с 15 по 17 октября на двух площадках: в Манеже состоятся основные дискуссии, а в Гостином Дворе будет развернута выставка технологий и оборудования для ТЭК. Центральная тема РЭН-2025 - "Создавая энергетику будущего вместе". ТАСС - информационный партнер форума.