ФНБ России по итогам года увеличится на 78 млрд рублей

Общий объем составит 13,6 трлн рублей, заявил министр финансов Антон Силуанов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Фонд национального благосостояния (ФНБ) России на конец текущего года увеличится на 78 млрд рублей, общий объем составит 13,6 трлн рублей, заявил министр финансов Антон Силуанов на пленарном заседании Госдумы.

"По итогам 2025 года мы ожидаем, наоборот, пополнения ФНБ на 78 млрд рублей. Это произойдет, по нашим правилам, в начале следующего года. Общий объем средств ФНБ на конец года составит 13,6 трлн рублей", - сказал он.

Использование средств ФНБ для покрытия дефицита бюджета в текущем году не потребуются, отмечал Силуанов ранее.

Объем ФНБ на 1 октября 2025 года составил 13,2 трлн рублей, или 5,9% от прогнозируемого на 2025 год ВВП. Объем ликвидных активов фонда достиг 4,2 трлн рублей (1,9% ВВП).