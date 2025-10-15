ФАС проверяет обоснованность роста цен на сельдь в рознице

Она подорожала на 28% за год, сообщила ранее газета "Известия"

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверяет обоснованность изменения цен на рыбную продукцию в России, сообщили ТАСС в пресс-службе ФАС.

Ранее газета "Известия" сообщила, что средняя потребительская стоимость соленой сельди в январе - сентябре 2025 года составила 375 рублей за 1 кг, что на 28% больше, чем за аналогичный период годом ранее.

В ФАС напомнили, что ведомство ранее проводило анализ ценовой структуры наиболее вылавливаемых видов рыбы, в том числе сельди тихоокеанской. По его итогам служба установила, что наибольший вклад в ценообразование вносит звено посредников между рыбодобытчиком и торговой сетью. "В товаропроводящей цепочке может быть до шести посредников, а их наценка может составлять от 5 до 50%. Таким образом, цена на рыбную продукцию в процессе ее движения может возрастать от 2 до 3,5 раза", - говорится в сообщении.

"Служба отмечает, что проверяет обоснованность изменения цен на рыбную продукцию. Ранее ведомство направило запросы в 37 рыбодобывающих организаций, которые осуществляют добычу водных биологических ресурсов: горбуши, минтая, трески, пикши, сельди тихоокеанской. В настоящее время ФАС России анализирует информацию о первичной переработке и покупателях, данные об объемах реализуемой продукции, о фактических объемах добычи и производства, реализации и структуре себестоимости рыбной продукции", - добавили в антимонопольной службе.

В сообщении отмечается, что при наличии оснований ФАС примет меры антимонопольного реагирования.