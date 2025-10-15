"Газпром" за девять месяцев увеличил поставки газа в РФ на 2,8%

Показатель EBITDA вырос на 37%

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. "Газпром" за девять месяцев увеличил показатель EBITDA на 37%, существенно на результаты повлиял рост поставок газа внутри РФ и в Китай. Об этом сообщил замглавы холдинга Фамил Садыгов.

"По предварительным данным, за девять месяцев 2025 года показатель EBITDA группы "Газпром" продолжил свой рост, увеличившись на 37%, и превысил 2,1 трлн рублей. В данном росте существенную роль играет газовый бизнес группы "Газпром". Серьезное влияние оказали приросты объемов поставок природного газа на внутренний рынок - на 2,8%, а в КНР - более 27%", - сказал он.

При этом "Газпром" не допустил прироста задолженности за девять месяцев, отметил замглавы холдинга.

"Газпром" не допускает прирост задолженности, то есть привлекает заимствования в объеме, не превышающем объем погашений. А при возможности свободный денежный поток направляет на погашение долга. Так, за первое полугодие 2025 года общий долг группы снизился на 637 млрд рубдей - до 6 трлн рублей, а чистый долг, скорректированный на депозиты, снизился на 221 млрд рублей - до 5,5 трлн рублей. За девять месяцев 2025 года прироста задолженности тоже нет", - сообщил Садыгов.

Замглавы "Газпрома" также напомнил некоторые финансовые показатели за первое полугодие. Коэффициент долговой нагрузки чистый долг/EBITDA за первое полугодие уменьшился на 7%, до 1,71 против 1,83 на конец 2024 года. Показатель EBITDA за шесть месяцев 2025 года составил 1,547 трлн рублей. Это на 6% больше, чем за первое полугодие 2024 года.