Замгубернатора Кузбасса призвал внедрять цифровые технологии в угольную отрасль

Это поможет снизить затраты и повысить производительность, сообщил Леонид Старосвет

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Внедрение цифровых технологий добычи и цифровизации производственных процессов в угольную отрасль необходимо для снижения затрат и повышения производительности угольной промышленности. Такое мнение высказал заместитель губернатора Кемеровской области - Кузбасса Леонид Старосвет.

"[Одно из предложений по повышению эффективности угольной отрасли - это] внедрение современных технологий добычи и цифровизации производственных процессов для снижения затрат и повышения производительности [угольной промышленности]", - говорится в его сопроводительной презентации на Российской энергетической недели.

На слайде также уточняется необходимость повышения уровня промышленной безопасности и охраны труда за счет автоматизации и внедрения дистанционного управления оборудованием и совершенствования механизмов государственной поддержки в кризисный период, включая налоговые льготы, отсрочки по платежам и субсидии на транспортировку, а также поддержки кадрового потенциала через целевую подготовку специалистов, повышение квалификации работников и привлечение молодежи в отрасль.

В Кузбассе в угольной отрасли заняты свыше 110 тыс. человек. В регионе работают более 150 угольных предприятий, где добывается свыше 50% всего российского угля. Предприятия отрасли являются градообразующими для большей части городов региона, а налоги от угольной отрасли формируют основную доходную часть в бюджете области.

VIII Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве с 15 по 17 октября на двух площадках: в Манеже состоятся основные дискуссии, а в Гостином Дворе будет развернута выставка технологий и оборудования для ТЭК. Центральная тема РЭН-2025 - "Создавая энергетику будущего вместе".