"Автостат" назвал самые продаваемые люксовые авто в сентябре

В топ-5 модельного рейтинга за месяц также вошли Lamborghini Urus, Rolls-Royce Cullinan, Bentley Bentayga, Bentley Continental GT и Rolls-Royce Phantom

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Самым продаваемым автомобилем сегмента люкс в сентябре 2025 года в России стал кроссовер Lamborghini Urus. В этот период в стране реализовано 15 таких машин, сообщили в аналитическом агентстве "Автостат".

"В модельном рейтинге сентября тоже сменился лидер. Впервые в 2025 году первенство в сегменте Luxury возглавил кроссовер Lamborghini Urus, который в сентябре разошелся тиражом в 15 машин", - говорится в сообщении.

В нем также отмечается, что в топ-5 модельного рейтинга за месяц также вошли Rolls-Royce Cullinan (13 штук), Bentley Bentayga (10), Bentley Continental GT (7) и Rolls-Royce Phantom (3).

За отчетный период в России было реализовано 63 новых машины люксового сегмента, что в 1,5 раза больше, чем в том же месяце прошлого года (42 штуки).

При этом всего за девять месяцев 2025 года в России было реализовано 511 новых люксовых автомобилей. Этот результат на 26% больше, чем в январе - сентябре 2024 года.