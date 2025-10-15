Минфин до 2028 года заложил дополнительно почти 40 млрд руб. на поддержку МСП

Министерство видит важность продолжения оказания поддержки малому и среднему предпринимательству, указал глава ведомства Антон Силуанов

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Минфин РФ дополнительно заложил на 2026-2028 гг. почти 40 млрд рублей на поддержку малого и среднего предпринимательства (МСП). Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов на пленарном заседании Госдумы.

"Мы действительно видим важность продолжения оказания поддержки малому и среднему предпринимательству. На следующую трехлетку мы заложили почти 40 млрд рублей такой поддержки. Здесь и промпарки, и программа "Мой бизнес", и субсидирование процентных ставок, гарантии. Весь тот набор, который показал успешность реализации и востребован малым и средним предпринимателем, сохранится на предстоящие годы", - сказал он.

Министр подчеркнул, что государство и правительство будут дальше поддерживать эту категорию предпринимателей с тем, чтобы их доля в ВВП росла.

