Москва направит в 2026 году почти 5,6 трлн рублей на реализацию госпрограмм

На развитие транспортной системы в 2026 году предусмотрено почти 1,3 трлн рублей

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Свыше 5,75 трлн рублей предусмотрено в бюджете Москвы на 2026 год на реализацию 13 государственных программ. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.

"Мэр Москвы Сергей Собянин внес в Мосгордуму проект закона города Москвы "О бюджете города Москвы на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов". Формирование проекта бюджета осуществлялось исходя из стратегических планов развития экономики, инфраструктуры и социальной сферы города Москвы до 2030 года, ожидаемых итогов исполнения бюджета 2025 года и базового сценария прогноза социально-экономического развития Москвы на ближайшую трехлетку. Предусмотренные бюджетные ассигнования обеспечивают реализацию 13 государственных программ, мероприятия которых направлены на достижение стратегических целей развития Москвы", - говорится в сообщении.

Так, расходы на реализацию госпрограмм в 2026 году превысят 5,75 трлн рублей, а в 2026-2028 годах - свыше 17,22 трлн рублей. На развитие транспортной системы в 2026 году предусмотрено почти 1,3 трлн рублей, в 2026-2028 году - около 3,82 трлн рублей; на соцподдержку жителей в 2026 году - 810 млрд рублей, в 2026-2028 году - свыше 2,46 трлн рублей; на развитие образования в 2026 году - 814,6 млрд рублей, в 2026-2028 годах - почти 2,46 трлн рублей; на развитие здравоохранения в 2026 году - 615 млрд рублей, в 2026-2028 годах - около 1,93 трлн рублей.