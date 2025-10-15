В Карелии поселок получит почти 30 млн рублей на защиту от подтоплений

Уже выполнена прокладка основного трубопровода, который позволит регулировать объемы воды в комплексе сооружений инженерной защиты

ПЕТРОЗАВОДСК, 15 октября. /ТАСС/. Карелия получит почти 30 млн рублей на завершение ремонта комплекса сооружений инженерной защиты поселка Калевала, входящего в Арктическую зону РФ. Это снизит вероятность подтоплений, сообщили в Telegram-канале Минприроды республики.

"К 2026 году в Калевале полностью отремонтируют комплекс сооружений инженерной защиты поселка. Ремонт на ГТС начался этим летом. На его завершение в следующем году Карелия получит из федерального бюджета почти 30 млн рублей - выделение соответствующего финансирования одобрено Федеральным агентством водных ресурсов <...>. В результате будет обеспечена защита всего пгт Калевала от затопления и подтопления", - сказано в сообщении.

В Минприроды добавили, что проект технически сложный: для ремонта водопропускной трубы требовалось осушить канал, проложить на дне специальную мембрану и затем поэтапно заниматься заменой разрушающихся частей трубы. Работы идут с опережением графика. Выполнена прокладка основного трубопровода, который позволит регулировать объемы воды в комплексе сооружений инженерной защиты.

В Карелии в Арктическую зону входят шесть муниципальных районов и округов: Беломорский, Лоухский, Кемский, Сегежский, Калевальский и Костомукшский, это 38% площади республики.