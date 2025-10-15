Глава Петербургской биржи прокомментировал ограничения роста цен бензина

Отменять их рано, указал Игорь Артемьев

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Ограничения предельных границ колебания цены на бензин и дизельное топливо на Петербургской бирже в +0,01% / -20% отменять рано, это пока не обсуждается. Об этом сообщил журналистам в кулуарах Российской энергетической недели президент биржи Игорь Артемьев.

"Пока нет, пока не обсуждается", - сказал он, отметив, что эта мера была одной из самых действенных для предотвращения галопирующих цен и нанесения большого ущерба потребителям.

"Одна из самых успешных мер, поэтому сейчас ее отменять рано", - добавил Артемьев.

Ранее Петербургская биржа установила предельные границы колебания цены на дизельное топливо и бензин в размере +0,01% / -20% от рыночной цены по биржевому инструменту. Верхняя граница (то есть максимально возможный рост цены при торгах за сутки) была уменьшена с +0,5% в 50 раз - до +0,01%, нижняя осталась неизменной.