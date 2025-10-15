Силуанов назвал причину укрепления курса рубля

Это связано с более жесткой денежно-кредитной политикой, указал министр финансов

Министр финансов РФ Антон Силуанов © Михаил Климентьев/ ТАСС

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Министр финансов России Антон Силуанов на пленарном заседании Госдумы назвал основную причину укрепления курса рубля.

"Укрепление рубля произошло, действительно, по сравнению с плановыми прогнозами. Связано это в первую очередь с более жесткой денежно-кредитной политикой, меньше стало импорта, соответственно, при сохранении тех же самых оценок по прогнозу экспортных поступлений в валюту курс стал укрепляться", - заявил Силуанов.

По его словам, укрепление курса привело к соответствующим последствиям для экономики, в том числе в части доходов бюджета.