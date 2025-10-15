Британия расширила санкционный список против России на 90 позиций

В частности, под рестрикции подпали "Роснефть", "Лукойл", некоторые банки

ЛОНДОН, 15 октября. /ТАСС/. Великобритания расширила санкционный список в отношении России, введя рестрикции против нефтяных компаний "Роснефть", "Лукойл", некоторых банков, а также юридических, физических лиц и 51 судна, якобы связанных с РФ. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте британского правительства.

"Роснефть" и "Лукойл" попали в черный список королевства из-за "ведения бизнеса в секторе, имеющем стратегическое значение для правительства России, а именно в энергетическом секторе". Счета в британских банках в случае обнаружения будут заморожены, в отношении физических лиц также применяется запрет на въезд на территорию страны.

Кроме того, под санкции подпали российская Национальная система платежных карт, такие кредитные учреждения, как Трансстройбанк, Примсоцбанк, ББР банк, Солид банк, и компании в Китае.