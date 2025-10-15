Минэнерго до конца года подготовит план по созданию системы развития углехимии

Соответствующее поручение дал кабмин

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Кабмин РФ поручил Минэнерго до конца 2025 года разработать план мероприятий по созданию системы развития углехимии, заявил замминистра энергетики Дмитрий Исламов, выступая на Российской энергетической неделе.

"У нас есть поручение правительства Российской Федерации. В Министерстве энергетики сейчас готовят план мероприятий по созданию государственной системы развития углехимии. Мы должны завершить эту работу в этом году", - сказал он.