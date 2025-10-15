В Прикамье компания РВБ начала строительство еще одного логистического центра

Его площадь составит 180 тыс. кв. м

ПЕРМЬ, 15 октября. /ТАСС/. Строительство второго в Пермском крае логистического комплекса начала компания РВБ (объединенная компания Wildberries & Russ). Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании по итогам рабочего визита основателя Wildberries и главы РВБ Татьяны Ким в Прикамья.

"Компания РВБ начала строительство логистического комплекса в Перми. В рамках рабочего визита основатель Wildberries, глава РВБ Татьяна Ким обсудила реализацию инвестиционного проекта с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным. В настоящее время на территории будущего логоцентра ведутся строительно-монтажные работы: вертикальная планировка и установка свай", - сообщили в компании.

По данным РВБ, логистический комплекс строится в несколько этапов возле деревни Устиново Пермского края. Его площадь составит 180 тыс. кв. м. Планируется, что логоцентр будет оснащен современными автоматизированными складскими системами, в том числе сортировочным и конвейерным оборудованием.

"Строительство логистического комплекса в Перми будет способствовать еще более активному развитию малого и среднего бизнеса в регионе. Кроме того, местные продавцы получат дополнительную возможность для хранения собственных товаров, что существенно сократит их затраты на логистику", - добавили в компании, отметив, что сейчас уже функционирует один сортировочный центр в Перми, который предоставляет продавцам возможность осуществлять отгрузку товара и последующую отправку клиентам.

Помимо этого, в ходе своей поездки в Пермский край Татьяна Ким совместно с главой Прикамья Дмитрием Махониным дала старт работе в регионе комплексной программы поддержки предпринимателей "Платформа роста", которая была запущена в 2024 году компанией Wildberries & Russ и Агентством стратегических инициатив (АСИ). Проект нацелен на повышение предпринимательской активности в регионах России, рост объемов производства российских товаров и привлечение внимания к теме создания благоприятных условий для развития отечественного бизнеса. Пермский край стал 36-м регионом, который присоединился к "Платформе роста". Всего из региона в программу вошли 49 локальных брендов, которые производят одежду, косметику, игрушки, продукты питания, биодобавки, сувенирную продукцию. В целом же по стране к "Платформе роста" присоединились более 800 брендов.

Объединенная компания Wildberries & Russ управляет более чем 135 логистическими комплексами общей площадью свыше 4 млн кв. м. По данным РВБ, за восемь месяцев 2025 года объем онлайн-продаж на Wildberries в Пермском крае составил 45,6 млрд рублей, что на 34% выше показателей аналогичного периода прошлого года.