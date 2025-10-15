На Урале зарплата механизаторов и водителей в ДЭУ с 2026 года вырастет на треть

Такое решение приняли, чтобы удерживать профессионалов и привлекать новые кадры, сообщил глава Екатеринбурга Алексей Орлов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 октября. /ТАСС/. Заработная плата механизаторов и водителей, работающих в екатеринбургских дорожно-эксплуатационных управлениях (ДЭУ), вырастет на 30% с начала 2026 года. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

"К сожалению, в сфере сохраняется кадровый дефицит. Остро стоит вопрос по механизаторам и водителям: данные специалисты высоко востребованы на рынке. Чтобы удерживать профессионалов и привлекать новые кадры, принято решение о повышении заработной платы механизаторов и водителям на 30% с нового года", - сообщил Орлов.

Он добавил, что дал поручение профильному заместителю проверить готовность ДЭУ к снежному сезону. По словам Орлова, готовность парка коммунальной техники близка к 100%, закуплены противогололедные материалы и другие расходники.