Эксперт Фадеев: углеводородов в Арктике может хватить на 200 лет добычи

Это прогнозные оценки, но они позволяют найти точку опоры, сообщил профессор высшей школы производственного менеджмента Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого

МУРМАНСК, 15 октября. /ТАСС/. Углеводородных запасов арктического шельфа России хватит как минимум на 200 лет добычи, при текущих годовых объемах. Такое мнение высказал ТАСС доктор экономических наук, профессор высшей школы производственного менеджмента Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Алексей Фадеев.

"Углеводородные запасы арктического шельфа России оценивается в 100 млрд тонн нефтяного эквивалента. Ежегодно РФ добывает порядка 500 млн тонн нефти в год. То есть текущий углеводородный потенциал арктического шельфа - это возможность добычи в течение 200 лет. Конечно, важно понимать, что это прогнозные оценки, но они позволяют найти точку опоры, чтобы увидеть примерную картину", - сказал Фадеев.

Он пояснил, что на территории России находятся 73% всех залежей нефти, обнаруженных в Арктике, однако геологическая изученность арктического шельфа не превышает 10%, а это значит, что сроки могут быть скорректированы как в сторону увеличения, так и уменьшения. Ведь необходимо будет оценить себестоимость и рациональность затрат на добычу углеводородов при использовании технологий будущего, а также минимизировать воздействие на окружающую среду. Однако самые крупные открытия месторождений углеводородов, если они будут сделаны в будущем, будут именно в Арктике.

Сухопутные запасы углеводородов в Арктике

"Отдельно стоит взглянуть на углеводородный потенциал сухопутной части Арктической зоны. В частности, речь идет о Баженовской свите - нефтеносных пластах площадью более 1 млн кв. км на глубине свыше 2-3 тыс. м в Арктике, в частности - в западно-сибирской ее части. В Баженовской свите сконцентрирована большая часть горючих сланцев России, содержащих как твердое органическое вещество - кероген, так и жидкую легкую нефть низкопроницаемых коллекторов", - отметил Фадеев.

Извлекаемые ресурсы Баженовской свиты составляют, по разным оценкам, от 10 до 60 млрд тонн. Для сравнения - запасы нефти во всем мире оцениваются примерно в 240 млрд тонн. При этом эксперт отметил, что традиционные технологии добычи нефти позволяют извлечь лишь около 30% сырья, содержащегося в пласте, после чего там остается примерно 70% нефти, которую добыть уже гораздо сложнее, поэтому нужно использовать более совершенные технологии. Это в перспективе еще больше повысит цифру извлекаемых запасов.

"Реализуемые в российской Арктике проекты по-настоящему впечатляют. Именно России принадлежит первый и пока единственный проект по промышленной добыче нефти в суровых условиях Арктики с платформы "Приразломное", являющийся флагманом работы российского нефтегазового комплекса в Арктике. Несмотря на санкционные ограничения, Россия также активно реализует проекты по сжижению газа - "Ямал СПГ" и "Арктик СПГ-2", которые положили начало развитию крупномасштабной программы по сжижению газа в Арктике. Они вносят значимый вклад в достижение стратегической задачи государства - обеспечение 100 млн тонн СПГ к 2030 году", - добавил Фадеев.

Углеводородный потенциал арктического шельфа - конкурентное преимущество России, которое позволяет проводить собственную энергетическую политику, оставаясь ключевым игроком на мировом геополитическом рынке энергоресурсов, заключил эксперт.