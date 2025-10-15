Турпоток из арабских стран в Россию вырос на 250% в 2025 году

Для отдыха туристы выбирают Москву, Санкт-Петербург и Сочи, отметил вице-президент Альянса туристических агентств РФ Алексан Мкртчян

ЯЛТА /Республика Крым/, 15 октября. /ТАСС/. Туристический поток из стран Персидского залива в Россию вырос на 250%. Для отдыха арабские туристы выбирают Москву, Санкт-Петербург и Сочи, сообщил в ходе межрегиональной выставки-форума активного отдыха и туризма "Туристэкспо. Крым" вице-президент Альянса туристических агентств России, генеральный директор сети турагентств "Розовый слон" Александр Мкртчян.

"Если мы берем арабский рынок, то там будет рост, я думаю, плюс 250%. <...> Кто активничает - это жители стран Персидского залива: Арабские Эмираты, Бахрейн, Кувейт, Саудовская Аравия. Вот эти страны массово поехали и в Москву, и в Петербург, и самое, что удивительное в Сочи. Все больше и больше рейсов стоит из этих стран в Сочи", - сказал Мкртчян, отвечая на вопрос журналистов о том, кто из иностранцев активно приезжает в Россию в этом году.

Он также уточнил, что арабские туристы выбирают, в частности, Сочи из-за климата и природы. Их больше интересуют горы и лес, нежели море, которое есть в их странах.