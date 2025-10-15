В Петербурге завершают реконструкцию шести зданий под офисы

Новое строительство представлено лишь двумя объектами

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 октября. /ТАСС/. Реконструкция в Петербурге третий год подряд опережает новое строительство и по количеству объектов, и по площади. В ближайшие полгода ожидается завершение реконструкции еще не менее шести зданий под офисы, сообщили в пресс-службе NF Group.

"С начала 2025 года завершена реконструкция шести зданий под офисные функции, тогда как новое строительство представлено лишь двумя объектами. В ближайшие полгода ожидается завершение реконструкции еще не менее шести зданий, тогда как единственным новым проектом станет "Орими центр", - говорится в сообщении.

На стадии реконструкции под бизнес-центры находятся такие исторические объекты, как здание Министерства внутренних дел на Фонтанке, здание Карточной фабрики на проспекте Обуховской Обороны, здание заводоуправления Сталепрокатного завода на Васильевском острове, здание фабрики "Скороход" и другие объекты.

На начало октября 39% офисных площадей классов A и B в Петербурге расположены в зданиях, прошедших реконструкцию. Конструктивные ограничения адаптируемых зданий (шаг колонн, высота этажей, несущие стены, мощности лифтов и парковок) часто не позволяют соблюсти полный набор требований класса А, поэтому редевелопмент преимущественно формирует предложение в сегменте В. В итоге среди офисных центров класса A на объекты реконструкции приходится лишь 17% площадей, тогда как в классе B - 50%, отмечают эксперты.

"Высокая доля редевелопмента - не издержки, а "фирменный почерк" Петербурга. Историческая ткань города - наша точка отличия: мы сохраняем аутентичную архитектуру и дополняем ее современными инженерными решениями. В классе А реконструированные объекты встречаются реже из-за конструктивных ограничений, зато качественный класс В формирует основное предложение и тоже стабильно востребован. Для бизнеса это доступ к уникальным пространствам в сильных локациях - без компромисса по комфорту и функциональности", - отметила директор департамента офисной недвижимости NF Group в Петербурге Регина Волошенко.