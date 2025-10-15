Минэнерго положительно оценивает контакты с КНР по отмене импортных пошлин на уголь

Стороны соблюдают баланс, отметил замминистра энергетики Дмитрий Исламов

МОСКВА, 15 октября./ТАСС/. Минэнерго РФ ведет переговоры с Китаем по отмене импортных пошлин на российский уголь. Обсуждение проходит положительно, сообщил журналистам замминистра энергетики Дмитрий Исламов в кулуарах Российской энергетической недели.

"Исходя из наших хороших взаимоотношений, соблюдая этот баланс, мы ведем эти переговоры. Я считаю, что они проходят хорошо", - сказал он.

Исламов отметил, что Россия поднимает вопрос об отмене пошлин на встрече с китайской стороной. "Конечно, нам очень хочется, чтобы они были или отменены, что лучше, либо снижены. Конечно, мы эти вопросы постоянно поднимаем, в том числе стараемся вот и в наше соглашение, которое мы с Китаем заключаем, эти вопросы погрузить", - подчеркнул замминистра.

В мае вице-премьер РФ Александр Новак сообщил журналистам, что Россия и Китай продолжают обсуждать отмену импортных пошлин на российский уголь.

В сентябре 2024 года в интервью ТАСС министр энергетики РФ Сергей Цивилев заявил о том, что экспорт угля из РФ в Китай в первом полугодии снизился на 8%, до 45,5 млн тонн. Однако Минэнерго России рассчитывает, что поставки вернутся на уровень не менее 100 млн т с 2025 года.

