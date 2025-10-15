В Приангарье инвесторам компенсировали около 11 млрд рублей на строительство

На территории региона реализуется 180 инвестиционных проектов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. В Иркутской области порядка 11 млрд рублей компенсировали инвесторам Иркутской области на строительство инфраструктуры в регионе. Об этом сообщил заместитель председателя областного правительства Александр Суханов.

"Для поддержки инвесторов действует целый набор мер <...>. Это налоговые льготы, субсидии, предоставление земель, а также специальные механизмы и соглашения о защите капиталовложений. Эти меры позволили компенсировать инвесторам уже до 11 млрд рублей на инфраструктуру", - сказал он в ходе Российской энергетической недели.

На территории региона реализуется 180 инвестиционных проектов с объемом инвестиций свыше 3,5 трлн рублей.

Суханов отметил, что в регионе реализуется мастер-план Байкальска. "Реализовано уже порядка десяти инфраструктурных мероприятий на сумму 1,6 млрд рублей. Начали с переселения аварийного жилья, дорог, развития энергетической инфраструктуры, также идет вопрос о переводе тепловой генерации на более экологичные виды. [Также реализуются проекты] береговых укреплений и сельскохозяйственной защиты", - добавил он.

Также в Иркутской области реализуется мастер-план Усть-Кута. "Проект включает в себя 221 мероприятие, инвестиции - более 600 млрд рублей, из которых более 80% - это частный капитал", - подчеркнул Суханов.

VIII Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве с 15 по 17 октября на двух площадках: в Манеже состоятся основные дискуссии, а в Гостином Дворе будет развернута выставка технологий и оборудования для ТЭК. Центральная тема РЭН-2025 - "Создавая энергетику будущего вместе". ТАСС - информационный партнер форума.