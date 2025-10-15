Минпромторг: импортеры косметики из недружественных стран пытаются обойти пошлины

Иностранные бренды начали пользоваться различными лазейками, которые позволяют им поменять страну происхождения товара, отметил замминистра промышленности и торговли РФ Михаил Юрин

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Импортеры косметики из недружественных стран пытаются обойти пошлины. Об этом на Международной выставке парфюмерно-косметической отрасли InterCHARM в рамках сессии "Локализация и импортозамещение в косметической отрасли: новые возможности для российских производителей" заявил заместитель министра промышленности и торговли РФ Михаил Юрин.

"Мы видим, что иностранные бренды начали пользоваться различными лазейками, которые позволяют им поменять страну происхождения товара с недружественной юрисдикции на дружественную. Под своим брендом этот товар уже импортируется, не попадая под 35-процентную пошлину", - сказал он, отвечая на вопрос о повышении пошлин на иностранную продукцию.

Выставка проходит в "Крокус экспо" с 15 по 18 октября, ее экспозиционный маршрут составляет 15 км. Для участия зарегистрировались почти 90 тыс. человек. В этом году на площадке будут представлены 1 468 компаний из более чем 30 стран.