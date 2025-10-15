МВФ прогнозирует госдолг США через пять лет на уровне 143,4% ВВП

Согласно оценке специалистов фонда, в 2025 году госдолг Соединенных Штатов составит 125% ВВП

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 15 октября. /ТАСС/. Государственный долг США при сохранении Вашингтоном текущей бюджетной политики достигнет 143,4% ВВП к 2030 году. Об этом говорится в очередном докладе МВФ "Бюджетный вестник", представленном в Вашингтоне во время осенней сессии руководящих органов фонда и Всемирного банка.

Согласно оценке специалистов фонда, в 2025 году госдолг США составит 125% ВВП. В 2026 году он увеличится до 128,7% ВВП, в 2027 году - до 132,7%, в 2028 году - до 136,6%, в 2029 году - до 140,1%.

В апреле МВФ представил оценки, согласно которым к 2030 году госдолг США достигнет 127,6% ВВП. Причины изменения этого прогноза подробно не разъясняются. В докладе констатируется, что США относятся к числу стран, где бюджетные расходы закреплены наиболее жестко.

В августе американский Минфин сообщил, что объем государственного долга США впервые в истории преодолел $37 трлн.