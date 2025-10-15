МВФ: госдолг Китая в 2026 году преодолеет отметку в 100% национального ВВП

К концу 2026 года показатель достигнет 102,3% ВВП, прогнозирует фонд

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 15 октября. /ТАСС/. Государственный долг КНР в следующем году преодолеет отметку в 100% национального ВВП и продолжит расти. Такой вывод содержится в очередном докладе Международного валютного фонда (МВФ) "Бюджетный вестник", представленном в Вашингтоне в рамках осенней сессии руководящих органов фонда и Всемирного банка.

Как следует из документа, по итогам 2025 года госдолг Китая возрастет до 96,3%, а к концу 2026 года достигнет 102,3% ВВП.

В последующие годы темпы роста этого показателя несколько снизятся, однако он продолжит постепенно увеличиваться. По мнению аналитиков МВФ, в 2027 году он достигнет 106,3%, в 2028 возрастет до 109,7%, в 2029 - до 112,9%, а в 2030 выйдет на рекордную отметку в 116,1% ВВП.