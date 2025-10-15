Таврический банк признали банкротом

В отношении кредитной организации открыто конкурсное производство

Редакция сайта ТАСС

© Георгий Чернышов/ ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 октября. /ТАСС/. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области по иску Центрального банка признал банкротом банк "Таврический", у которого в сентябре была отозвана лицензия.

В отношении кредитной организации открыто конкурсное производство, следует из информации о принятом судом решении на портале "Электронное правосудие".

"Признать должника банкротом и открыть конкурсное производство", - указано в карточке дела.