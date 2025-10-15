В ГД внесли законопроект об индексации суммы на закупку продуктов в школах и детсадах

По нормам размер субсидий устанавливается правительством

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Законопроект об индексации суммы на закупку продуктов в школах и детских садах внесен в Госдуму. Документ опубликован в думской электронной базе.

Законопроект был разработан группой депутатов от фракции "Новые люди". Им предлагается внести изменения в закон об образовании.

Авторами инициативы предложено предусмотреть ежегодную индексацию субсидии из федерального бюджета на софинансирование организации и обеспечения бесплатным горячим питанием обучающихся по образовательным программам начального общего образования с учетом уровня инфляции в соответствии с федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, а также в порядке и на условиях, которые определяются правительством. По текущим нормам размер субсидий устанавливается правительством.

Авторы законопроекта отмечают, что отсутствие ежегодной индексации на уровень инфляции приводит к ежегодному сокращению финансирования в реальном выражении, что негативно сказывается на качестве питания и возможности обеспечения школьников полноценным и здоровым питанием. Индексация затрат предотвратит дальнейшее сокращение финансирования в реальном выражении и обеспечит стабильность программы в долгосрочной перспективе, указано в пояснительной записке.