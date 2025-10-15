В Нью-Дели российско-индийское СП представило макет купе скоростного поезда

Речь идет о железнодорожном составе Vande Bharat

© Елена Протопопова/ ТАСС

НЬЮ-ДЕЛИ, 15 октября. /ТАСС/. Совместное российско-индийское предприятие по производству электропоездов Kinet представило в Нью-Дели полномасштабный макет спального купе вагона скоростного поезда Vande Bharat, передает корреспондент ТАСС.

Презентация прошла в рамках международной выставки железнодорожного оборудования (IREE), открывшейся в индийской столице. Посетители смогли осмотреть представленный дизайн-проект вагона первого класса для маршрутов дальнего следования.

"Этот вагон спроектирован прежде всего с тем, чтобы люди почувствовали комфорт", - подчеркнул шеф-дизайнер проекта Vande Bharat Евгений Маслов. По его словам, купе включает просторное спальное место шириной 80 см и лестницу, которая позволяет легко и безопасно подняться на верхнюю полку. При проектировании были учтены детали, такие как подставки для бутылок и телефонов, карманы для зарядного устройства. Обивка купе выполнена в мягких бежевых тонах.

Совместное российско-индийское предприятие Kinet было создано после того, как крупнейший российский производитель подвижного состава ТМХ выиграл в международном тендере стоимостью $6,5 млрд на разработку, производство и 35-летний сервис 1 тыс. 920 вагонов электропоездов дальнего следования Vande Bharat в трех классах обслуживания. Партнером СП в реализации проекта стала индийская государственная компания Rail Vikas Nigam Limited (RVNL).

Индийская железнодорожная сеть - одна из самых разветвленных и четвертая по величине в мире. В 2022-2023 финансовом году число пассажиров Индийских железных дорог выросло более чем на 80%, достигнув 6,23 млрд человек по сравнению с 3,44 млрд в 2021-2022 финансовом году. К 2047 году Индийские железные дороги рассчитывают стать мировым лидером в сфере железнодорожного транспорта, стимулируя экономический рост и повышая качество жизни населения.