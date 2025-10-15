Володин: Силуанов не сможет получить Нобелевскую премию

Министр финансов заявил, что ему нужна поддержка парламента

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин и министр финансов РФ Антон Силуанов © Сергей Карпухин/ ТАСС

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Министр финансов РФ Антон Силуанов не сможет получить Нобелевскую премию, заявил в ходе пленарного заседания председатель Госдумы Вячеслав Володин. Силуанов ответил, что ему не нужна Нобелевская премия, а нужна поддержка парламента.

"Антон Германович, вам не получить Нобелевскую премию. Ее не дадут вам. Но вы можете мир освободить от таких, как Мерц [канцлер ФРГ Фридрих Мерц]. С Байденом [бывший президент США Джо Байден] вы уже разобрались. Зеленский [Владимир], Макрон [президент Франции Эмманюэль Макрон] и им подобные. Поэтому работайте круглосуточно. И пускай даже ваши заместители будут представителями разных партий. Самое главное, чтобы эти партии отстаивали интересы страны. Потому что это главная наша партия - Россия", - обратился Володин к министру финансов.

Силуанов ответил, что ему не нужна Нобелевская премия. "Нужна поддержка парламента", - добавил он. Володин отметил, что такой ответ говорит о национальной ориентированности министра. "Если министр себя связывает со страной, если ему не нужны эти коврижки, которые почему-то многим нравились, значит, страна будет. Значит, вопросы решим", - подчеркнул он.

Председатель Госдумы отметил, что Силуанов - министр, которому аплодируют представители народа России. "Что лучше? Когда мир аплодирует или народ Российской Федерации? Народ Российской Федерации", - подытожил он.

13 октября было объявлено, что Нобелевскую премию по экономике получат Джоэль Мокир, Филипп Агьон и Питер Хауит за объяснение инновационного экономического роста. Половина премии присуждена Мокиру "за выявление предпосылок устойчивого роста посредством технологического прогресса", а другая половина - совместно Агьону и Хауиту "за теорию устойчивого роста посредством творческого разрушения", говорится в мотивировочной части решения комитета.