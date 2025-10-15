В Туве до конца 2025 года запустят пять туристических объектов

Базы появятся на станции Тайга, а также в Пий-Хемском и Кызылском районах

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Пять новых туристических объектов введут в эксплуатация в Туве до конца 2025 года. Среди них базы отдыха и гостиница, сообщил ТАСС в кулуарах форума туристических территорий (FTT-2025) глава республики Владислав Ховалыг.

"До конца 2025 года ожидается ввод пяти туристических объектов: одна придорожная гостиница и четыре базы отдыха, которые появятся на станции Тайга, а также в Пий-Хемском и Кызылском районах. Если в 2023 году у нас вводились исключительно базы отдыха, то в последующие годы инфраструктура стала более разнообразной: появились гостиницы (в том числе придорожный мотель и апарт-отель), а также уникальный санаторно-курортный объект - "Чедер", лечебные свойства которого широко известны не только в Туве, но и во многих регионах России", - сообщил Ховалыг.

По словам главы Тувы, ежегодно поток туристов в регион увеличивается на 30 тыс. человек. "Уверен, что интерес будет только расти. В следующем году республика станет хозяйкой IV Международного буддийского форума и с радостью распахнет свои двери для гостей. Республика является одним из традиционных буддийских регионов России, где веру исповедует почти три четверти населения. Тува по праву гордится своими уникальными духовными святынями, которые стали центрами притяжения и мощным импульсом для развития паломнического туризма", - пояснил Ховалыг.

В сентябре 2024 года во время своего визита в Туву президент России Владимир Путин отметил, что туризм является одной из наиболее перспективных отраслей для роста экономики республики. Глава государства поставил задачу обеспечить увеличение туристического потока, расширение номерного фонда и разработку интересных туристических программ. По итогам 2024 года Тува вошла в число регионов с самым большим ростом количества турпоездок (+74,8%). В Туве находится самая высокая в России статуя Будды, а в 2023 году был открыт самый крупный по площади в стране буддийский монастырь "Тубтен Шедруб Линг". Также регион известен своими озерами и водопадами.

Форум туристических территорий (FTT-2025) проходит 15-16 октября в Москве на территории олимпийского комплекса "Лужники".

