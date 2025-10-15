ГД вводит штрафы за прием ставок от установивших самозапрет на азартные игры

Аналогичное наказание предлагается ввести за нарушение организатором азартных игр порядка приема заявления о включении информации о физическом лице в перечень лиц, отказавшихся от участия в таких играх

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли в первом чтении законопроект о введении штрафов до 100 тыс. рублей за прием ставок от физических лиц, включенных в перечень отказавшихся от участия в азартных играх.

Законопроект был внесен на рассмотрение Госдумы группой депутатов во главе с председателем думского комитета по экономполитике Максимом Топилиным в мае. Новыми положениями предлагается дополнить Кодекс РФ об административных правонарушениях. По ним для должностных лиц предусмотрен штраф в размере от 10 тыс. до 30 тыс. рублей, а для юридических лиц - от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, за прием ставок (в том числе интерактивных) организатором азартных игр в букмекерской конторе или тотализаторе от физического лица, информация о котором включена в перечень отказавшихся от участия в азартных играх.

Аналогичные штрафы предлагается ввести за нарушение организатором азартных игр порядка приема заявления о включении информации о физическом лице в перечень лиц, отказавшихся от участия в азартных играх.

О самозапрете

28 мая Госдума приняла в первом чтении законопроект о введении механизма добровольного отказа физлиц от участия в азартных играх: речь идет о букмекерских конторах, тотализаторах, казино, залах игровых автоматов. Законопроектом предусматривается право гражданина отказаться от участия в азартных играх путем направления единому регулятору азартных игр заявления о включении информации о нем в перечень лиц, отказавшихся от участия в азартных играх. В частности, определяются порядок реализации такого права и порядок исключения информации о лице из перечня на основании соответствующего заявления.

Заявление о включении информации в перечень с указанием срока, на который гражданин отказывается от участия в азартных играх, подается с использованием "Госуслуг". При этом срок отказа не может быть менее 12 месяцев. Закрепляется перечень действий, совершение которых не допускается после включения информации о физическом лице в перечень, в т.ч. не допускается направление организаторами азартных игр такому лицу информационных сообщений рекламного характера.

Организаторы азартных игр будут обязаны размещать информацию о порядке подачи заявления о включении информации о физическом лице в перечень путем размещения на своем официальном сайте в интернете баннера со ссылкой на раздел портала "Госуслуги", с использованием которого могут быть поданы такие заявления.