МИД РФ рассчитывает на запуск нефтепровода в Конго до конца 2029 года

Соглашение о строительстве было ратифицировано правительствами двух стран в июне, напомнила директор департамента партнерства с Африкой дипведомства РФ Татьяна Довгаленко

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Россия рассчитывает, что нефтепродуктопровод Пуэнт-Нуар - Лутете - Малуко-Трешо в Республике Конго будет введен в эксплуатацию до конца 2029 года. Об этом заявила директор департамента партнерства с Африкой МИД РФ Татьяна Довгаленко на Российской энергетической неделе.

"Есть проект нефтепродуктопровода в Республике Конго, который до конца 2029 года должен быть введен в эксплуатацию", - сказала она.

Как пояснила Довгаленко журналистам, соглашение о строительстве было ратифицировано правительствами двух стран в июне этого года. Проект обеспечит надежную логистику нефтепродуктов республики на период в 30-40 лет, добавила глава департамента МИД.

Соглашение между правительством РФ и правительством Республики Конго о сотрудничестве в сфере строительства нефтепродуктопровода Пуэнт-Нуар - Лутете - Малуко-Трешо на территории Республики Конго было подписано в Москве 28 сентября 2024 года. Доля совместного участия у уполномоченной организации российской стороны и ее аффилированных организаций составляет 90%, у организации конголезской стороны - 10%.