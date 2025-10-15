На Кубани направили 9 млрд рублей на обновление общественного транспорта

За эти средства с 2018 года приобрели 620 единиц современной техники

КРАСНОДАР, 15 октября. /ТАСС/. Власти Краснодарского края с 2018 года направили почти 9 млрд рублей на обновление общественного транспорта, за эти средства приобрели 620 единиц современной техники. Об этом сообщил на совещании по развитию пассажирских перевозок в Краснодарском крае губернатор региона Вениамин Кондратьев.

"Работа общественного транспорта напрямую влияет на качество жизни людей и развитие экономики в целом. По итогам прошлого года только автобусами жители и гости края воспользовались более 264 млн раз. Еще 76 млн поездок совершили в трамваях. В крупных городах общественный транспорт - возможность бороться с пробками на дорогах, а для жителей поселков и хуторов - это зачастую единственный способ добраться в школу, поликлинику, на работу", - сказал Кондратьев.

Губернатор отметил, что транспорт должен быть исправным, качественным и подъезжать к остановкам по расписанию.

"Ежедневно на маршруты выходит 5,5 тыс. автобусов, троллейбусов и трамваев. С 2018 года на их обновление из бюджета направили почти 9 млрд рублей и приобрели 620 единиц современной техники. Но даже этого недостаточно. В большинстве муниципалитетов автопарк стареет, и краевых средств недостаточно для кардинального обновления", - подчеркнул он.

Кондратьев сообщил, что с начала года в его адрес поступило более 1,3 тыс. обращений от жителей на нехватку маршрутов, недобросовестных водителей и забитый салон.

Он также акцентировал внимание на том, что обновлять парк и соблюдать требования к качеству предоставляемых услуг должны и частные перевозчики. Глава региона призвал проанализировать распределение маршрутов, чтобы все перевозчики работали в условиях честной конкуренции.

Комфорт пассажиров

Для повышения комфорта пассажирских перевозок в крае уже предприняты меры. Создана система, позволяющая контролировать работу транспорта дистанционно, что позволяет следить за соблюдением расписания. Весь общественный транспорт принимает оплату банковскими картами, а также налажено сотрудничество с федеральными контролирующими органами для оперативного реагирования на обращения жителей.

В регионе также развиваются экологически чистые виды транспорта, такие как автобусы на метане. В Сочи уже 30% автопарка переведено на экологические виды топлива. За три года в рамках национальных проектов и государственных программ приобретено 181 транспортное средство на сумму 3,1 млрд рублей, в курортном городе работает 10 электробусов большого класса.

За последние пять лет значительно обновлен подвижной состав в Краснодаре - закуплено 538 единиц транспорта, включая 312 автобусов, 23 электробуса и 60 новых троллейбусов. Также на маршруты вышли 178 новых трамваев. Построенная в 2022 году трамвайная ветка на улице Московской позволила увеличить перевозку пассажиров в городе на 17%