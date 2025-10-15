РФ продолжит оснащение ВС Белоруссии современным высокоточным вооружением

Реклама на ТАСС
13:41
обновлено 13:46
МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Россия и Белоруссия продолжат взаимовыгодное партнерство, в том числе для оснащения белорусской армии современным высокоточным вооружением. Об этом заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов, завершая заседание совместной коллегии министерств обороны.

"Взаимовыгодное партнерство, в том числе в целях оснащения белорусской армии современным высокоточным, высокотехнологичным вооружением, будет продолжено", - сказал он. 

