Биржевая цена на АИ-92 обновила исторический максимум

Она достигла 74,235 тыс. рублей за тонну

Редакция сайта ТАСС

© Кирилл Кухмарь/ ТАСС

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Биржевая стоимость бензина марки АИ-92 на торгах выросла на 0,06% и обновила очередной рекорд, следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.

Цена бензина АИ-92 на сегодняшних торгах обновила исторический максимум, достигнув 74,235 тыс. рублей за тонну. Цена АИ-95 по территориальному индексу европейской части РФ выросла за день на 0,53% и составила 80,46 тыс. руб.лейза тонну.

Стоимость летнего дизельного топлива выросла за день на 0,12% - до 73,328 тыс. рублей за тонну. Стоимость межсезонного дизеля упала на сегодняшних торгах на 0,23%, до 70,382 тыс. рублей за тонну, зимнего дизеля - выросла на 0,03%, до 77,679 тыс. рублей за тонну.

Топочный мазут подешевел за день на 1,68% - до 22,599 тыс. рублей за тонну. Стоимость топлива для реактивных двигателей (авиакеросин) снизилась за день на 0,14% - до 76,098 тыс. рублей за тонну. Цена сжиженных углеводородных газов увеличилась на 6,45%, - до 20,656 тыс. рублей за тонну.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому порог отклонения для выплаты топливного демпфера по бензину и дизельному топливу не будет учитываться с 1 октября до 1 мая. Введение моратория на обнуление топливного демпфера с 1 октября по 1 мая 2026 года позволит сохранить расчет демпфирующей надбавки на топливо для его производителей и будет способствовать стабилизации ценовой ситуации на внутреннем рынке, заявили в пресс-службе Минэнерго РФ.

Ранее правительство РФ ввело ограничения на экспорт бензина и дизеля до конца этого года. Для бензина запрет продлен для всех участников рынка, а для дизеля, судового топлива и прочих газойлей запрет введен только на непроизводителей.